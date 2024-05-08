Росія атакувала 55 ракетами і 21 "Шахедом", 59 цілей знищила ППО − Олещук
Уночі 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.
Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник".
Деталі: Окупати випустили по Україні:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області Росії);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська області РФ, акваторія Каспійського моря);
- 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької області);
- 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).
За словами Олещука, сили ППО змогли знищити 33 крилаті ракети Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 "Шахедів".
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", − підсумував Олещук.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.