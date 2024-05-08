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Росія атакувала 55 ракетами і 21 "Шахедом", 59 цілей знищила ППО − Олещук

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 08:42
Росія атакувала 55 ракетами і 21 Шахедом, 59 цілей знищила ППО − Олещук
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Уночі 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник".

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Деталі: Окупати випустили по Україні:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області Росії);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська області РФ, акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької області);
  • 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

За словами Олещука, сили ППО змогли знищити 33 крилаті ракети Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 "Шахедів".

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", − підсумував Олещук.

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Теми: Шахедракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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