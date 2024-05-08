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Удар по футбольному майданчику в Харкові: кількість постраждалих зросла до 7, серед яких діти

Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 18:16
Удар по футбольному майданчику в Харкові: кількість постраждалих зросла до 7, серед яких діти
Фото: ОГП

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова вдень 8 травня зросла до семи, серед яких чотири дитини.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, 8 травня вдень ворожа армія обстріляла Салтівський район міста. Зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл.

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Отримали травми сім мирних мешканців, серед них чотири дитини: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років".

 

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу було пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. За фактом обстрілу розпочато провадження.

 

Наразі правоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, яким ворог вдарив по місту.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 8 травня російські військові вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, на той час було відомо про 5 постраждалих.

Теми: Харківобстрілжертви
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