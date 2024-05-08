Удар по футбольному майданчику в Харкові: кількість постраждалих зросла до 7, серед яких діти

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова вдень 8 травня зросла до семи, серед яких чотири дитини.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, 8 травня вдень ворожа армія обстріляла Салтівський район міста. Зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл.

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Отримали травми сім мирних мешканців, серед них чотири дитини: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років".

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу було пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. За фактом обстрілу розпочато провадження.

Наразі правоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, яким ворог вдарив по місту.

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Що було раніше: 8 травня російські військові вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, на той час було відомо про 5 постраждалих.