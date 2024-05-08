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З російської окупації вдалося повернути ще 11 дітей Херсонщини

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 18:48
З російської окупації вдалося повернути ще 11 дітей Херсонщини
Олександр Прокудін. фото з Facebook чиновника

Ще одинадцятеро дітей з Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Повідомляється, що на підконтрольну Україні територію повернули двох дівчаток-сиріт 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей, зазначає Прокудін.

Пряма мова: "Нині діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області".

Теми: дітиокупаціяХерсонська область
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