З російської окупації вдалося повернути ще 11 дітей Херсонщини

Ще одинадцятеро дітей з Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін



Деталі: Повідомляється, що на підконтрольну Україні територію повернули двох дівчаток-сиріт 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.



Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей, зазначає Прокудін.



Пряма мова: "Нині діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю.



З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області".