У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу
Київська міська рада у середу перейменувала проспект Правди в Подільському районі Києва на честь Європейського Союзу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Київську міську державну адміністрацію
Деталі: Заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко, коментуючи рішення, зазначив, що звичні топонімічні назви часів Радянського Союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на свідомість.
Пряма мова: "Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу – газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу.
Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об’єднує 27 держав-членів, розташованих у Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна - і військовий партнер України".
Передісторія:
- У лютому 2023 року Київрада перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, проспект Перемоги став проспектом Берестейський, а площа Перемоги площею Галицькою.