У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу

Київська міська рада у середу перейменувала проспект Правди в Подільському районі Києва на честь Європейського Союзу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Київську міську державну адміністрацію

Деталі: Заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко, коментуючи рішення, зазначив, що звичні топонімічні назви часів Радянського Союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на свідомість.

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Пряма мова: "Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу – газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу.

Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об’єднує 27 держав-членів, розташованих у Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна - і військовий партнер України".

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