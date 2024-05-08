Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 19:34
Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА
ілюстративне фото великоднього Харкова. Getty Images

На півночі Харківської області Росія створює певне угрупування військ, але наразі немає жодних підстав говорити про евакуацію з Харкова.

Джерело: очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за північними територіями, оскільки по східному напрямку ворог відновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових підрозділів, провів там злагодження. Проте по тому напрямку він досі успіхів не має.

Реклама:

По півночі – дійсно, ворог створює певне угрупування військ. Будемо аналізувати, чи це для ймовірного удару з півночі або для інших територій, як це вже було неодноразово".

Деталі: Синєгубов наголосив, що "наразі немає жодних підстав, навіть теоретичних, говорити про евакуацію з Харкова".

Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов висловив упевненість, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, як лякає українців  кремлівська пропаганда.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про те, як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться також у репортажі УП.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх

доповненоПутін знайшов заміну Шойгу, а той став секретарем Радбезу

Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу

фото, відеоУ Варшаві велика пожежа в торговому центрі

У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки

У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія

Усі новини...
Харків
Удар по футбольному майданчику в Харкові: кількість постраждалих зросла до 7, серед яких діти
Росіяни вдарили по футбольному майданчику в Харкові, серед постраждалих — діти
У Харкові пролунали вибухи
Останні новини
04:48
Військові США збили безпілотник єменських хуситів над Аденською затокою
03:44
У Харкові було чути серію вибухів – ЗМІ
03:30
кіберспортB8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2
02:48
Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені
01:58
хокейКанада розгромила Данію, Фінляндія не залишила шансів Британії: результати матчів ЧС
01:40
У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ
01:18
Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
00:56
Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх
00:42
Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі
23:55
БоксАнімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: