Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА

На півночі Харківської області Росія створює певне угрупування військ, але наразі немає жодних підстав говорити про евакуацію з Харкова.

Джерело: очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за північними територіями, оскільки по східному напрямку ворог відновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових підрозділів, провів там злагодження. Проте по тому напрямку він досі успіхів не має.

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По півночі – дійсно, ворог створює певне угрупування військ. Будемо аналізувати, чи це для ймовірного удару з півночі або для інших територій, як це вже було неодноразово".

Деталі: Синєгубов наголосив, що "наразі немає жодних підстав, навіть теоретичних, говорити про евакуацію з Харкова".

Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов висловив упевненість, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, як лякає українців кремлівська пропаганда.

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Детальніше про те, як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться також у репортажі УП.