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Терехов: "Не прийдуть росіяни до Харкова. Я впевнений"

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 12:03
Терехов: Не прийдуть росіяни до Харкова. Я впевнений
Игорь Терехов. фото УП

Мер Харкова Ігор Терехов упевнений, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, як лякає українців останні тижні кремлівська пропаганда.

Джерело: Терехов у репортажі "Української правди" з Харкова

Деталі: На запитання УП, чи є у мера Харкова план "Б" – на випадок, якщо росіяни прийдуть до Харкова, мер відповів.

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Пряма мова: "Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому".

Деталі: Очільник міста запевнив, що Сили оборони, влада і харків'яни будуть відстоювати його до кінця.

Терехов сказав, що не залишав місто під час першої спроби росіян захопити його, і не збирається виїжджати з нього і в подальшому.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про те, як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться у репортажі УП.

Передісторія:

  • Російське видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробують захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО". 
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові проводять великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій, на яких ворог може вдатися до наступальних дій. Він також висловив думку, що можливий наступ окупантів на Харків стане для РФ фатальною помилкою.
  • Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що попри постійні обстріли наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.
  • Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну, у військовій розвідці кажуть, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни.
  • Британське видання The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припустило, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Теми: Харківвійна
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