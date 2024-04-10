Терехов: "Не прийдуть росіяни до Харкова. Я впевнений"

Мер Харкова Ігор Терехов упевнений, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, як лякає українців останні тижні кремлівська пропаганда.

Джерело: Терехов у репортажі "Української правди" з Харкова

Деталі: На запитання УП, чи є у мера Харкова план "Б" – на випадок, якщо росіяни прийдуть до Харкова, мер відповів.

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Пряма мова: "Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому".

Деталі: Очільник міста запевнив, що Сили оборони, влада і харків'яни будуть відстоювати його до кінця.

Терехов сказав, що не залишав місто під час першої спроби росіян захопити його, і не збирається виїжджати з нього і в подальшому.

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Детальніше про те, як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться у репортажі УП.

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