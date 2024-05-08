Зеленський: Нагальні пріоритети – зрив будь-яких наступальних дій РФ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу 8 травня заслухав доповідь міністра оборони України та звіт головнокомандувача ЗСУ щодо позицій захисників на фронті та фізичного захисту людей.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети".
Деталі: Президент подякував всі у Силах оборони, кожному, хто зараз на передовій і захищає Україну на землі, у небі та в морі. "Усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя", - зазначив Зеленський.
Що було раніше:
- Перед цим міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Сенаті, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування, на це потрібен час.
- Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що попри просування російських сил на полі бою Україна все ще може виграти війну, визнавши, що пауза у підтримці вплинула на події на фронті.