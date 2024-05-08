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Зеленський: Нагальні пріоритети – зрив будь-яких наступальних дій РФ

Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 23:10
Зеленський: Нагальні пріоритети – зрив будь-яких наступальних дій РФ
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу 8 травня заслухав доповідь міністра оборони України та звіт головнокомандувача ЗСУ щодо позицій захисників на фронті та фізичного захисту людей.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети".

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Деталі: Президент подякував всі у Силах оборони, кожному, хто зараз на передовій і захищає Україну на землі, у небі та в морі. "Усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя", - зазначив Зеленський.

Що було раніше:

  • Перед цим міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Сенаті, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування, на це потрібен час.
  • Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що попри просування російських сил на полі бою Україна все ще може виграти війну, визнавши, що пауза у підтримці вплинула на події на фронті.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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