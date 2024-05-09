ISW проаналізував мету останніх масованих атак РФ на Україну

На думку, аналітиків Інституту вивчення війни, останніми ударами Росія намагається уразити енергосистему і виснажену ППО України перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що в ніч із 7 на 8 травня російські війська здійснили масштабні удари ракетами і з безпілотників по об'єктах української енергетичної інфраструктури, продовжуючи тиснути на виснажену систему протиповітряної оборони України напередодні прибуття масштабної допомоги з боку США та Заходу у сфері безпеки.

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Аналітики відзначають, що це вже п'ятий великомасштабний російський ракетний і дроновий удар по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.

Крім того, ідеться в огляді, війська РФ також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі протягом останніх тижнів, очевидно, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку та обмежити потік очікуваної американської допомоги у сфері безпеки на фронті.

Російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти обмеженими серіями великих ракетних ударів і ударів з безпілотників, що свідчить про те, що Росія надає перевагу зусиллям, спрямованим на руйнування енергетичної мережі.

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Або ж має на меті використати більшу кількість ракет, аби послабити українську систему протиповітряної оборони в безпосередній близькості до енергетичних об'єктів та завдати їм значних збитків.

Ключові висновки ISW за 8 травня:

Російські війська завдали масштабних ударів ракетами і з безпілотників по об'єктах української енергетичної інфраструктури в ніч з 7 на 8 травня, продовжуючи тиснути на виснажену систему протиповітряної оборони України напередодні прибуття широкомасштабної допомоги з боку США і Заходу у сфері безпеки.

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