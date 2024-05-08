Цієї ночі відбулася масована атака на енергооб’єкти у шести областях – Міненерго

У ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.

Джерело: Міненерго у Telegram, міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook

Деталі: За словами Галущенка, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Реклама:

Пряма мова: "Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години".

Нагадаємо: