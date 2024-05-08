Цієї ночі відбулася масована атака на енергооб’єкти у шести областях – Міненерго
Середа, 8 травня 2024, 06:26
У ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.
Джерело: Міненерго у Telegram, міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook
Деталі: За словами Галущенка, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
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Пряма мова: "Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години".
Нагадаємо:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовано постраждалих людей та руйнувань. Всі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.