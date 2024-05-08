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Цієї ночі відбулася масована атака на енергооб’єкти у шести областях – Міненерго

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 06:26
Цієї ночі відбулася масована атака на енергооб’єкти у шести областях – Міненерго
Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій. 

Джерело: Міненерго у Telegram, міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook

Деталі: За словами Галущенка, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. 

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Пряма мова: "Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години".

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Теми: енергетикаракетний удар
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