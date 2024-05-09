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Вночі оборонці знищили на Одещині 17 ворожих "Шахедів" із 20 запущених

Ольга Глущенко Четвер, 9 травня 2024, 06:28
Вночі оборонці знищили на Одещині 17 ворожих Шахедів із 20 запущених
ілюстрація Повітрнях сил

Вночі 9 травня українська ППО знищила в Одеській області 17 ворожих "Шахедів" із 20, якими росіяни атакували Україну.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: У повідомленні зазначається, що в ніч на  9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в окупованому Криму.

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У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині.

Що передувало: Вночі 9 травня Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Згодом ЗМІ повідомили, що на Одещині ППО працювала по ворожих "Шахедах".

Теми: Повітряні сили ЗСУППООдеська областьШахед
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