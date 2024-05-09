У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова, комітет підтримав

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: картка документа на сайті парламенту, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За словами Железняка, проєкт постанови 9 травня має розглянути профільний комітет, потім його винесуть на розгляд сесійної зали.

Реклама:

Оновлено: За даними Железняка, комітет ВРУ з питань транспорту підтримав проєкт постанови про звільнення Кубракова з посади.

Що передувало: Як писала "Українська правда", народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН 8 травня.

ВІДЕО ДНЯ

За даними УП, у четвер парламент планує звільнити Кубракова. Потім Кабінет міністрів має ухвалити рішення про розділення міністерства. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.

Читайте також: "Гра на пониження Кубракова. Чому в Мінвідновлення забрали дві третини грошей"