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Сили оборони знищили частину штурмовиків РФ, які прорвались у Красногорівку – "Хортиця"

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 травня 2024, 11:04
Сили оборони знищили частину штурмовиків РФ, які прорвались у Красногорівку – Хортиця
Назар Волошин. фото з сайту "Армія Inform"

Підрозділи Сил оборони ліквідували частину штурмових груп ворога, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону

Деталі: У районі Красногорівки, за даними ОСУВ, за останню добу відбулося 11 штурмів, 2 зустрічних боя та близько 120 скидів з ворожих дронів.

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Пряма мова Волошина: "Противник не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах.

Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання ворога саме зайти у місто.

Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що Сили оборони стримують просування противника як вглиб міста Красногорівка, так і по околицях.

Теми: Донецька областьвійна
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