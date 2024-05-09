Сезон "бавовни" в розпалі: дрони СБУ уразили дві нафтобази в РФ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела, дрони поцілили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ.

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Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова, зазначає співрозмовник УП.

Сезон "бавовни" на російських об'єктах, які забезпечують оборонку РФ пальним, триває...

відео з соцмереж pic.twitter.com/uNTc2f0D3e — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2024

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Що передувало: В ніч на 9 травня російські ЗМІ та пабліки повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, крім того повідомлялося, що в російському Бєлгороді пролунали вибухи і зайнялися потужні пожежі.

Чому це важливо: Українські спецслужби офіційно не коментують атаки безпілотників на об’єкти російського ВПК та нафтопереробної галузі країни-агресора, які живлять її оборонку. Водночас СБУ та ГУР неодноразово наголошували, що це – законні цілі для України, яка вже десять років протистоїть переважачючим силам противника у розв’язаній ним війні.