Щоб дістатись до російського НПЗ, дрон СБУ подолав рекордні 1500 км – джерело
Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ
Деталі: Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.
Що передувало: Про атаку безпілотником по НПЗ у Башкортостані заявив 9 травня глава регіону Радій Хабіров. Російські медіа почали публікувати відео із димом від пожежі.