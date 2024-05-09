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Щоб дістатись до російського НПЗ, дрон СБУ подолав рекордні 1500 км – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 травня 2024, 14:18
Щоб дістатись до російського НПЗ, дрон СБУ подолав рекордні 1500 км – джерело
скриншот із соцмереж

Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

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За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

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Що передувало: Про атаку безпілотником по НПЗ у  Башкортостані заявив 9 травня глава регіону Радій Хабіров. Російські медіа почали публікувати відео із димом від пожежі.

Теми: безпілотникиСБУвійна
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