Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: Росіяни накопичують сили на різних напрямках, партнери про це знають

Олександр Шумілін, Сергій СидоренкоЧетвер, 9 травня 2024, 15:29
Зеленський: Росіяни накопичують сили на різних напрямках, партнери про це знають
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська армія, користуючись ініціативою на сході України, вдається до накопичення свіжих сил, про що також відомо українським партнерам.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер

Пряма мова: "При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх (російські війська – ред.) на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити і забрати ініціативу у свої руки. Це можна зробити тільки, коли в руках є щось міцне".

Реклама:

"Як тільки поставки зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави. Всюди. Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди щось збільшують".

"Головне, що ми знаємо, ми бачимо цю кількість. Знаємо, що у них не так все дуже добре, як вони вважали. Але це не те, щоб я хотів підняти вам настрій. Це реалії і в цих реаліях живуть наші партнери. Сказати потім, що ми щось не бачили, неможливо. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідок і приділяємо увагу укріпленню наших кордонів, або наших рубежів".

Деталі: Зеленський наголосив, що "тільки посилення нашої армії на полі бою, дасть нам можливість переваги" і потрібно, щоб уся допомога надходила швидше.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває з візитом у Києві.

Теми: РосіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Росія
Нікому не дозволимо погрожувати нам: Путін на параді натякнув на готовність застосувати ядерну зброю
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 300 окупантів і знищили 35 ББМ
Менше не стає. Скільки у Росії залишилося далекобійних ракет і як змінилася тактика масованих ударів
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: