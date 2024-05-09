Зеленський: Росіяни накопичують сили на різних напрямках, партнери про це знають

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська армія, користуючись ініціативою на сході України, вдається до накопичення свіжих сил, про що також відомо українським партнерам.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер

Пряма мова: "При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх (російські війська – ред.) на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити і забрати ініціативу у свої руки. Це можна зробити тільки, коли в руках є щось міцне".

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"Як тільки поставки зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави. Всюди. Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди щось збільшують".

"Головне, що ми знаємо, ми бачимо цю кількість. Знаємо, що у них не так все дуже добре, як вони вважали. Але це не те, щоб я хотів підняти вам настрій. Це реалії і в цих реаліях живуть наші партнери. Сказати потім, що ми щось не бачили, неможливо. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідок і приділяємо увагу укріпленню наших кордонів, або наших рубежів".

Деталі: Зеленський наголосив, що "тільки посилення нашої армії на полі бою, дасть нам можливість переваги" і потрібно, щоб уся допомога надходила швидше.

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