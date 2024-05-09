Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Президентка Європарламенту Метсола приїхала до Києва

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 11:35
Президентка Європарламенту Метсола приїхала до Києва
Президентка Європарламенту Роберта Метсола. Фото: Getty Images

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває з візитом у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні

Деталі: "Пані Метсола тут, у місті", – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Реклама:

Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.

Невдовзі фото зустрічі Метсоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

ВІДЕО ДНЯ
 

Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.

"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", – зазначив Стефанчук. 

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

Опитування свідчать, що європейці цьогоріч проявляють вищий інтерес до європейських виборів, ніж до попередніх п’ять років тому.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" – крайніх правих та лівих політичних сил.

Вона також пообіцяла дати відсіч ультраправим, які, за її словами, хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Детально про це – у статті Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України

Теми: ЄвропарламентКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Європарламент
У Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС
Євродепутатка: У разі успіху "голосів Кремля" на виборах підтримка України може зменшитись
Влада Грузії обурена резолюцією Європарламенту, яка критикує закон про "іноагентів"
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: