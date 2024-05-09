Президентка Європарламенту Метсола приїхала до Києва
Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває з візитом у Києві.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні
Деталі: "Пані Метсола тут, у місті", – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.
Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".
Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.
Невдовзі фото зустрічі Метсоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.
"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", – зазначив Стефанчук.
Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.
Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦— Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2024
Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd
Опитування свідчать, що європейці цьогоріч проявляють вищий інтерес до європейських виборів, ніж до попередніх п’ять років тому.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" – крайніх правих та лівих політичних сил.
Вона також пообіцяла дати відсіч ультраправим, які, за її словами, хочуть "викрасти майбутнє Європи".
Детально про це – у статті Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України