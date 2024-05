Президентка Європарламенту Метсола приїхала до Києва

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває з візитом у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні

Деталі: "Пані Метсола тут, у місті", – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Реклама:

Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.

Невдовзі фото зустрічі Метсоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.

"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", – зазначив Стефанчук.

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦



Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd