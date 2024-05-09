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Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про замовне вбивство

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 травня 2024, 16:12
Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про замовне вбивство
Коломойський у суді. фото - "Ґрати"

У справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка підозрюваний бізнесмен Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Джерело: кореспондентка проєкту "Ґрати" із зали суду

Деталі: Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва 9 травня.

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Коломойський із 2 вересня перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.

За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", а саме підприємства "Дніпроспецсталь". Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину.

Що передувало: 8 травня 2024 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році.

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За даними слідства, олігарх, щоб помститися, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Передісторія:

  • У 2005 році проти Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства Дніпроспецсталь (Запоріжжя). Хоча, у тому ж році за дивних обставин справу закрили.
  • У 2013-му Віктор Пінчук, який почав судову тяжбу проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату, спробував реанімувати цю справу і довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка.
  • Але тоді суддя Високого суду Лондона вирішив, що "епізод щодо Карпенка" не будуть включати в процес.

Знати більше: Смерть у зоні АТО. Слідчий у ''справі Коломойського'' забрав усі секрети в могилу

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Теми: Коломойськийвбивствосуд
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