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Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 10:11
Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства
Ігор Коломойський, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ, УП

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Нацполіція, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 ККУ)".

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Деталі: За словами джерела УП, йдеться про Коломойського.

За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

У поліції стверджують, що Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживи.

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Тому він з погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь олігарх отримав відмову, тому вирішив помститися.

Для виконання замовлення Коломойський через свого охоронця залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на фізичній розправі з конкурентами.

За інформацією Нацполіції, напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя.

За кілька днів виконавців злочину затримали, а пізніше засудили до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.

Розслідування встановлення замовника вбивства було виокремлене в окреме провадження. І лише 8 травня 2024 року Коломойському було оголошено про підозру.

За замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також у чотирьох регіонах держави проводяться 23 обшуки в рамках цього провадження.

Коломойський уже перебуває під вартою через іншу справу.

Що було раніше: У 2005 році проти Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства ДніпроСпецСталь (Запоріжжя). Хоча, у тому ж році за дивних обставин справу закрили.

У 2013-му Віктор Пінчук, який почав судову тяжбу проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату, спробував реанімувати цю справу і довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка.

Але тоді суддя Високого суду Лондона вирішив, що "епізод щодо Карпенка" не будуть включати в процес.

Знати більше: Смерть у зоні АТО. Слідчий у ''справі Коломойського'' забрав усі секрети в могилу

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Нагадаємо:

  • У 2023 році Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

Теми: КоломойськийполіціявбивствоОфіс генпрокурора
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