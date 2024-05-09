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Зеленський повернув на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ, якого щойно звільнив

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 16:51
Зеленський повернув на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ, якого щойно звільнив
Дмитро Герега, фото: wikipedia

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил Дмитра Герегу, якого звільнив з цієї посади у березні 2024 року.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних сил України".

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Деталі: Герега був звільнений з цієї посади 4 березня 2024 року, на його місце було призначено Олександра Яковця, який з лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ-начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.

Про причини такого рішення президента не повідомляється.

Нагадаємо: Герега був призначений командувачем Сил підтримки наказом міністра оборони від 9 серпня 2021 року, а 4 березня 2024 року був звільнений указом президента з цієї посади.

Теми: ЗеленськийуказиЗбройні сили
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