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В Україні працюють секретні заводи з виробництва зброї, деякі знаходяться під землею – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 19:29
В Україні працюють секретні заводи з виробництва зброї, деякі знаходяться під землею – ЗМІ
Фото: Getty Images

Газета El Mundo з посиланням на джерело в українській збройній промисловості написала, що в Україні після початку повномасштабної війни зʼявилася мережа прихованих заводів, на яких виготовляють зброю.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на публікацію El Mundo

Деталі: Джерело видання розповіло, що деякі з цих заводів розташовані під землею, і інші приховані за "величезними декораціями".

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Також джерело El Mundo відзначило, що питання збереження розташування цих виробництв у секреті особливо непокоїть Київ, оскільки серед співробітників підприємств уже знаходили "зрадників".

Як пише El Mundo, реалізацією будівництва прихованої мережі виробництв керує міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За даними видання, зараз на цих заводах випускають боєприпаси, всі види безпілотників, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна".

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Видання твердить, що обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску 2023 року, заявило джерело.

Що було раніше: У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що у виробництві зброї є позитивні речі, особливо, що стосується виробництва дронів та снарядів. "Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним"", - зазначав президент.

Теми: зброяУкраїнавійна
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