Президент: У виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо дрони та снаряди

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня провів селектор, обговорили результати на фронті, постачання зброї та ліквідацію наслідків російських ударів.

Джерело: звернення Зеленського 18 квітня

Пряма мова: "Селектор, ключові доповіді. Головком – щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони – щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць.

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І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним".

Деталі: Також обговорили ліквідацію наслідків російських ударів в регіонах та загальну ситуацію із безпеки. Крім того, були доповіді щодо доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. Із цим, за словами Зеленського, мають допомогти українські технічні розробки.

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Пряма мова: "Варто пам’ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше – спроба окупації. На всіх рівнях ми й партнери разом маємо протидіяти. І я дякую кожному у світі – усім лідерам, усім громадським діячам, усім політикам, хто сприймає справді серйозно потребу захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізаційних впливів".