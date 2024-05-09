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Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 19:53
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Сергій Рудь, фото: УДО

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

Джерело: указ президента №317/2024

Дослівно: "Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України".

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Деталі: Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється.

Що було раніше:

  • 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
  • За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.

Теми: Зеленськийукази
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