ДТЕК: Ворог серйозно пошкодив обладнання на двох ТЕС
Субота, 1 червня 2024, 09:30
У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, ДТЕК
Деталі: За його словами, наслідки ще уточнюються.
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Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Оновлено: У ДТЕК повідомили про "серйозні пошкодження" на двох ТЕС.
Дослівно: "І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.
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Серйозно пошкоджено обладнання.
Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці".
Нагадаємо:
- У Росії в ніч на суботу злетіло шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 3.00 вони здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни - до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
- Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у ніч на суботу у Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.