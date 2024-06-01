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ДТЕК: Ворог серйозно пошкодив обладнання на двох ТЕС

Олена Івашків, Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 09:30
ДТЕК: Ворог серйозно пошкодив обладнання на двох ТЕС
фото ілюстраційне: Укренерго

У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, ДТЕК

Деталі: За його словами, наслідки ще уточнюються.

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Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Оновлено: У ДТЕК повідомили про "серйозні пошкодження" на двох ТЕС.

Дослівно: "І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Серйозно пошкоджено обладнання.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці".

Нагадаємо:

Теми: війнаенергетикаДТЕК
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