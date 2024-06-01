"Замість квітів – донати": з госпітальєркою "Чекою" прощатимуться у неділю в Києві
Медика добровольчого батальйону "Госпітальєри" 25-річну Ірину Цибух із позивним "Чека" поховають у Львові, але прощання відбудуться 2 червня у Києві.
Джерело: батальйон "Госпітальєри"
Деталі: 2 червня у неділю відбудеться прощання з "Чекою": у Михайлівському соборі о 13:00, далі на Майдані Незалежності.
О 16:00 колона виїде у Львів.
Дослівно: "Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею.
Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих.
Ніяких штучних квітів чи пластику.
Одяг - вишиванка або камуфляж для чинних військових та ветеранів".
Передісторія: У середу 29 травня на фронті загинула медик із позивним "Чека".
Знати більше: "Ірина "Чека" Цибух: У 2014 нашим вразливим місцем був схід. Зараз, дай Боже, щоб ним не стали мої однокласники у Львові"