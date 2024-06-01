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"Замість квітів – донати": з госпітальєркою "Чекою" прощатимуться у неділю в Києві

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 10:26
Замість квітів – донати: з госпітальєркою Чекою прощатимуться у неділю в Києві
фото: УП

Медика добровольчого батальйону "Госпітальєри" 25-річну Ірину Цибух із позивним "Чека" поховають у Львові, але прощання відбудуться 2 червня у Києві.

Джерело: батальйон "Госпітальєри"

Деталі: 2 червня у неділю відбудеться прощання з "Чекою": у Михайлівському соборі о 13:00, далі на Майдані Незалежності.

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О 16:00 колона виїде у Львів.

Дослівно: "Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею.

Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Ніяких штучних квітів чи пластику.

Одяг - вишиванка або камуфляж для чинних військових та ветеранів".

Передісторія: У середу 29 травня на фронті загинула медик із позивним "Чека".

Знати більше: "Ірина "Чека" Цибух: У 2014 нашим вразливим місцем був схід. Зараз, дай Боже, щоб ним не стали мої однокласники у Львові"

Теми: Збройні силивійна
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