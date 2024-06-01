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Польща заявила про "довгу та напружену ніч" під час атаки РФ по Україні

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 11:30
Польща заявила про довгу та напружену ніч під час атаки РФ по Україні
Ілюстративне фото з Facebook Wojsko Polskie

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників у зв'язку з загрозою російських ракетних ударів по території України.

Джерело: польське командування у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Польські військові зазначили, що нічна атака Росії охопила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони, та здійснювалась крилатими ракетами, дронами типу Shahed і балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.

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"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", – зазначили в оперативному командуванні Війська Польського.

Розгортання польської та союзної авіації припинилось до 6:00, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – запевнили там.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За інформацією Повітряних сил України, росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах, а українська ППО збила 35 ракет та 46 безпілотників.

Польща вже не вперше підіймає у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України. 

Теми: ППОракетний ударПольщавійна
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