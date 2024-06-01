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Зеленський прилетів у Сінгапур та виступить на безпековому форумі

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 13:02
Зеленський прилетів у Сінгапур та виступить на безпековому форумі
фото: Зеленський

Президент Володимир Зеленський 1 червня відвідає Сінгапур, щоб виступити на великому форумі з питань безпеки.

Джерело: AFP з посиланням на організаторів, Зеленський у Telegram

Деталі: Український лідер у неділю особисто виступить на "Діалозі Шангрі-Ла", ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Також Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами

Пряма мова Зеленського: "Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше про візит Зеленського у Сінгапур писали ЗМІ.

Теми: Зеленськийміжнародні відносини
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