Зеленський поїде до Сінгапуру на безпекову конференцію – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський цими вихідними поїде до Сінгапуру, де візьме участь у конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", повідомили агентству Reuters шість джерел.

Джерело: Reuters

Деталі: Два джерела повідомили агентству, що Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.

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Очікується, що допомога Україні у сфері безпеки буде одним з ключових питань, які обговорюватимуться на цьогорічному діалозі, головній безпековій конференції Азії. Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Посольство України в Сінгапурі не відповіло на запит Reuters про коментар. Офіс Зеленського в Києві не відразу відповів на запит про коментар.

Повідомляється, що з 2022 року російська делегація не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

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