Зеленський поїде до Сінгапуру на безпекову конференцію – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський цими вихідними поїде до Сінгапуру, де візьме участь у конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", повідомили агентству Reuters шість джерел.
Джерело: Reuters
Деталі: Два джерела повідомили агентству, що Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.
Очікується, що допомога Україні у сфері безпеки буде одним з ключових питань, які обговорюватимуться на цьогорічному діалозі, головній безпековій конференції Азії. Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Посольство України в Сінгапурі не відповіло на запит Reuters про коментар. Офіс Зеленського в Києві не відразу відповів на запит про коментар.
Повідомляється, що з 2022 року російська делегація не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.
Що було раніше:
- Україна не вперше бере участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла".
- У 2022 році Зеленський брав онлайн-участь в азійському саміті з безпеки.
- А 2023 року у Сінгапурі на форумі перебував ексміністр оборони Олексій Резніков.