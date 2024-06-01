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Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: жінку госпіталізовано у важкому стані

Валентина РоманенкоСубота, 1 червня 2024, 14:10
Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: жінку госпіталізовано у важкому стані
скриншот мапи Deep State

У суботу 1 червня російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Костянтинівка Донецької області, поранення отримала жінка.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Об 11:25 1 червня російські війська обстріляли місто Костянтинівку, ймовірно, двома  керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СН".

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Внаслідок ворожої атаки тілесних ушкоджень зазнала 48-річна жінка, котра перебувала на вулиці. Її ушпиталили з осколковими пораненнями у важкому стані".

Деталі: За словами речниці, в місті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок, а також автомобіль.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 31 травня о 22:10 російська армія вчинила атаку двома керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, поцілила по житловому мікрорайону та поранила п’ятьох людей.

Теми: Донецька областьвоєнні злочинипрокуратура
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