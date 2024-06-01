Рух греблею ДніпроГЕС не відкриватимуть найближчим часом

Після детального обстеження наслідків пошкодження ДніпроГЕС прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні.

Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху.

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Тож найближчими днями ми проведемо всю цю роботу, а покищо треба буде скористатися іншими мостами через Дніпро у Запоріжжі".

Нагадаємо: У суботу вранці у Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС.