Рух греблею ДніпроГЕС не відкриватимуть найближчим часом
Субота, 1 червня 2024, 15:34
Після детального обстеження наслідків пошкодження ДніпроГЕС прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні.
Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова Федорова: "Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху.
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Тож найближчими днями ми проведемо всю цю роботу, а покищо треба буде скористатися іншими мостами через Дніпро у Запоріжжі".
Нагадаємо: У суботу вранці у Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС.