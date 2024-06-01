У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС
Субота, 1 червня 2024, 06:59
У суботу вранці у Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС.
Джерело: Патрульна поліція Запорізької області у Telegram, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Дослівно поліція: "Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район".
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Деталі: За словами Федорова, вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
Люди не постраждали.
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