У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС

У суботу вранці у Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС.

Джерело: Патрульна поліція Запорізької області у Telegram, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно поліція: "Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район".

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Деталі: За словами Федорова, вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Люди не постраждали.

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