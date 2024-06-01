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У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС

Олена ІвашківСубота, 1 червня 2024, 06:59
У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС
ДніпроГЕС, фото: Вікіпедія

У суботу вранці у Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС.

Джерело: Патрульна поліція Запорізької області у Telegram, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно поліція: "Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район". 

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Деталі: За словами Федорова, вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної  інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. 

Люди не постраждали.

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Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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