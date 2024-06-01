Зеленський про ідею Трампа припинити війну: Невже він хоче бути президентом-лузером?
Президент Володимир Зеленський попереджає про ризик того, що експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп може стати "президентом-лузером" і ослабити вплив США у світі, якщо змусить Україну до перемир’я з Росією.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian
Пряма мова: "Я не зовсім розумію: невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що президент – Трамп і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: "Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає". Домовиться, може, з кимось із партнерів, і вони також припинять. Авжеж, Україна без зброї голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо.
І уявіть собі на секунду… Я вважаю, 100%, що так буде, але давайте уявимо, що на 10% – що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Він тоді буде дуже слабким, а це говорить не про його особистість, а про інституційність США. Вони стануть дуже слабкими, вони не будуть лідерами в світі".
Деталі: Зеленський вважає, що в такому випадку США будуть все ще потужні у внутрішній економіці, але їхній міжнародний вплив "буде рівний нулю".
"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець. І тоді виходять на арену інші лідери інших країн, в більшості своїй авторитарні. Ось вам і закінчення ceasefire (припинення вогню – ред.), початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити, це реальна Третя світова війна", – застеріг президент.
Передісторія:
- Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.
- Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу. Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковими ці деталі.
- У квітня телеканал CNN повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.
- Колишня радниця Трампа Фіона Гілл заявляла, що той, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.
- Сам Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах буде намагатися допомогти Україні, але паралельно вимагатиме від Європи таких самих зусиль.