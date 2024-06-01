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Зеленський про ідею Трампа припинити війну: Невже він хоче бути президентом-лузером?

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 17:39
Зеленський про ідею Трампа припинити війну: Невже він хоче бути президентом-лузером?
Володимир Зеленський, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Володимир Зеленський попереджає про ризик того, що експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп може стати "президентом-лузером" і ослабити вплив США у світі, якщо змусить Україну до перемир’я з Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова: "Я не зовсім розумію: невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що президент – Трамп і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: "Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає". Домовиться, може, з кимось із партнерів, і вони також припинять. Авжеж, Україна без зброї голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо.

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І уявіть собі на секунду… Я вважаю, 100%, що так буде, але давайте уявимо, що на 10% – що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Він тоді буде дуже слабким, а це говорить не про його особистість, а про інституційність США. Вони стануть дуже слабкими, вони не будуть лідерами в світі".

Деталі: Зеленський вважає, що в такому випадку США будуть все ще потужні у внутрішній економіці, але їхній міжнародний вплив "буде рівний нулю".

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець. І тоді виходять на арену інші лідери інших країн, в більшості своїй авторитарні. Ось вам і закінчення ceasefire (припинення вогню – ред.), початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити, це реальна Третя світова війна", – застеріг президент.

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Теми: ЗеленськийТрампвійна
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