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Трамп пообіцяв "намагатися допомогти Україні"

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 18:58
Трамп пообіцяв намагатися допомогти Україні
дональд трамп. фото: Getty Images

Колишній президент США і тепер знову претендент на цю посаду Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах буде намагатися допомогти Україні, але паралельно вимагатиме від Європи таких самих зусиль.

Джерело: Трамп в інтерв'ю журналу Time, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи продовжить він військову та гуманітарну допомогу Україні, Трамп відповів: "Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати й робити свою роботу", п – додавши, що європейські країни "не платять свою справедливу частку".

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Експрезидент США також прокоментував заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він після зустрічі з Трампом у березня заявив, що той не дасть ані копійки Україні в разі переобрання.

"Ні, я сказав, що не дам (ані копійки. – Ред.), якщо Європа не почне вирівнювати (свою частку допомоги. – Ред.)… Європа повинна заплатити. На нас звалюється набагато більше, ніж на європейські країни. Це дуже несправедливо відносно нас", – вважає Трамп.

Він також заявив, що Європейський Союз несправедливо дискримінує США в питаннях торгівлі, а європейські члени НАТО стали активніше витрачати на оборону після його погроз "дозволити Росії захопити" їх.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ писали, що в разі перемоги на президентських виборах у США Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

Український президент Володимир Зеленський кілька разів публічно говорив про запрошення Трампа в Україну, хоча оточення експрезидента спростовувало, що такі обговорення зараз ведуться.

Теми: ТрампУкраїнаСША
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