Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: Підкреслив цікавість до Південно-Східної Азії
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто в Сінгапурі заявив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.
Джерело: сайт президента
Деталі: Зеленський зустрівся із Субіанто на полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
Пряма мова Зеленського: "Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України".
Більше деталей: Президенти обговорили прогрес у реалізації Української формули миру. Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Саміті миру на найвищому рівні.
Зеленський також зазначив, що, попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.
Президент наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.