Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: Підкреслив цікавість до Південно-Східної Азії

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто в Сінгапурі заявив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Джерело: сайт президента

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Деталі: Зеленський зустрівся із Субіанто на полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Пряма мова Зеленського: "Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України".

Більше деталей: Президенти обговорили прогрес у реалізації Української формули миру. Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Саміті миру на найвищому рівні.

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Зеленський також зазначив, що, попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.