Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті й запросив його в Україну

Президент Володимир Зеленський у Сінгапурі провів першу в історії двосторонніх відносин зустріч із президентом демократичної республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський подякував президенту республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

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Український президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

Зеленський зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

Він висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив президента країни відвідати Україну.