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На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон: угорці затримали 32 українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 10:21
На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон: угорці затримали 32 українців
фото з ТГ журналіста Віталія Глаголи

У неділю 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон, угорські прикордонники затримали 32 українських громадян.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зранку 10 червня в мережі з'явилася інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні, який стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".

Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.

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Пряма мова Демченка: "Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни.

В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

Окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

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Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів".

Деталі: Демченко уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Офіцер додав, що наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

Теми: ухилянтиПрикордонна службаУгорщина
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