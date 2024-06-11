На Покровському напрямку Сили оборони збили ворожий літак – Генштаб

На Покровському напрямку в понеділок Сили оборони збили ворожий літак Су-25, ворог здійснив 21 атаку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Дослівно: "Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

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Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак Су-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі".

Деталі: Станом на 22 годину на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте – контрольованою.

Впродовж доби Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.

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Разом з тим, російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, задіяли 486 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один танк, сім автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Також уражено 15 бліндажів та склад боєприпасів ворога.

На Куп’янському напрямку противник намагався відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всі атаки успішно відбито українськими захисниками.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Чотири штурмові дії в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського для ворога завершились невдачею.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати українські рубежі успіху не мали. Ситуація напружена. Триває бій в районі Нового.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо недопущення просування російських військ в глибину української території.

На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані.

На Придніпровському напрямку захисниками відбито дві атаки ворога в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.