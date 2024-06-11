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Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру

Валентина РоманенкоВівторок, 11 червня 2024, 14:01
Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

Деталі: За даними УП, йдеться про військового на ім'я Артур Антонів.

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За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні 2024 року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження.

Слідчі задокументували застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем.

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Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

Дослівно ДБР: "Досудове розслідування триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності.

Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тис. грн".

Теми: ДБРармія
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