Столтенберг розповів про обіцянку Орбана стосовно НАТО та України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном обговорив рішення майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні. Генсек вважає, що Будапешт його не блокуватиме.

Джерело: Столтенберг на пресконференції 12 червня в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами генсека НАТО, на зустрічі з Орбаном він заявив, що мета НАТО – це мир, і Альянс "покликаний запобігати війнам і конфліктам – але робити це шляхом надійного стримування і недопущення прорахунків Москви чи інших ворогів у нашій здатності захищати всіх союзників".

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"Я також цілком упевнений, що Угорщина погодиться із заявами, які будуть виголошені на саміті НАТО, що підтверджують ключові цінності та цілі НАТО", – упевнений Столтенберг.

Він, однак, визнав, що з "одного конкретного питання" – рамок підтримки України, в межах яких НАТО маитиме провідну роль у координації підтримки та навчанні українських військових – "були різні погляди".

"Орбан заявив, шо Угорщина не буде брати участі в цих ініціативах. Я заявив, що приймаю цю позицію", – прокоментував генсек.

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Столтенберг додав, що Будапешт водночас пообіцяв дотримуватись усіх зобов’язань у межах НАТО і продовжити фінансувати спільний бюджет Альянсу.

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Після зустрічі з гесеком НАТО він повідомив, що погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.