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НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана – ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 17:38
НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана – ЗМІ
фото: getty

Члени Північноатлантичного Альянсу 13 червня ухвалили "оперативний план розширення підтримки України", який передбачає більшу роль НАТО в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Джерело: агентство DPA з посиланням на джерела в Альянсі, "Європейська правда"

Деталі: Схвалений НАТО план зокрема передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для українських Збройних Сил.

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Він, серед іншого, передбачає, що НАТО створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка функціонує при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому Вісбадені й налічує близько 300 військових.

Документ ухвалили письмовою процедурою у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, його оприлюднять у п’ятницю після офіційного затвердження міністрами, пише DPA.

Як відомо, схвалення "оперативного плану" тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

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Але напередодні Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Теми: НАТОдопомога УкраїніОрбан
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