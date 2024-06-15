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Глава МЗС Британії запропонував затримувати танкери, що перевозять російську нафту

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 00:40
Глава МЗС Британії запропонував затримувати танкери, що перевозять російську нафту
ДЕВІД КЕМЕРОН, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно "полювати" на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту і запропонував затримувати такі танкери.

Джерело: глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, якого цитує Corriere della Sera

Пряма мова: "Ми будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані.

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Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій".

Деталі: Кемерон додав, що хотів би бачити "жорсткі санкції" проти російських компаній та осіб, які допомагають РФ продовжувати війну.

Він додав, що Британія продовжує оголошувати нові санкції проти агресора, проте важливо, щоб вони не обмежувалися лише компаніями, які працюють у Британії чи Європі: "Ми переслідуємо їх по всьому світу. Тож ми накладемо санкції на компанії в Китаї, Туреччині, Киргизстані, навіть в Ізраїлі, які, на нашу думку, постачають матеріали подвійного призначення для російської військової машини".

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Теми: Велика БританіяРосіянафтасанкції
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