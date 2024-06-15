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Росія обстріляла касетними боєприпасами Волноваський район: вбила людей на городі

Валентина РоманенкоСубота, 15 червня 2024, 14:40
Росія обстріляла касетними боєприпасами Волноваський район: вбила людей на городі
фото прокуратури

Внаслідок російського обстрілу Волноваського району Донеччини троє цивільних загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 15 червня 2024 року армія держави-агресора обстріляла село Улакли Волноваського району.

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За даними слідства, попередньо, ворог використав РСЗВ "Смерч" із касетними суббоєприпасами. Влучання засобів ураження відбулось по території приватного сектору.

Внаслідок атаки на городі загинули 30-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще одна мешканка 32 років від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, померла під час транспортування до лікарні.

 
фото прокуратури

Поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро громадян, які у цей час перебували біля місцевого магазину – чоловіків віком від 27 до 63 років доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото прокуратури

У селі пошкоджено кілька домоволодінь та автомобілів.

Теми: Донецька областьвійна
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