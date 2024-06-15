Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав неприйнятними вимоги російського правителя Володимира Путіна, нагадавши, що насправді він не має жодної зацікавленості в мирі.

Джерело: Боррель у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Топдипломат ЄС зауважив, що агресія Росії проти України "не демонструє реального інтересу до миру".

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Пряма мова: "Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню".

Більше деталей: Боррель нагадав, що умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї "про всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні", яку підтримала 141 країна.

Що передувало: У п'ятницю глава Кремля Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

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