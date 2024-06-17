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Столтенберг: Візит Путіна в КНДР – свідчення його залежності від авторитарних країн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 20:56
Столтенберг: Візит Путіна в КНДР – свідчення його залежності від авторитарних країн
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото - Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що анонсований Кремлем візит Володимира Путіна до Північної Кореї свідчить про те, що Росія все більше залежить від авторитарних країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на виступ Столтенберга в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні 17 червня

Деталі: За словами Столтенберга, поїздка кремлівського правителя в КНДР "демонструє, наскільки президент Путін і Москва зараз залежать від авторитарних країн по всьому світу".

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"Їхніми (Росії. – Ред.) найближчими друзями і найбільшими прихильниками російських військових зусиль, загарбницької війни, є Північна Корея, Іран і Китай", – додав він.

На запитання, які дії може вжити НАТО у зв’язку зі співпрацею цієї "вісі зла", Столтенберг нагадав, що проти Північної Кореї вже наклали багато санкцій. "Проблема в тому, що Росія зараз порушує ці санкції", – зазначив генсек.

Він нагадав, що Північна Корея вже поставила до Росії один мільйон снарядів, й цей потік зброї продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Теми: ПутінКНДР
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