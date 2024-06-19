До фінального комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда
До фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, "Європейська правда"
Деталі: Жовква зазначив, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.
"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", – зауважив Жовква.
Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.
Водночас днями свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія, а також Руанда.
У матеріалі "Європейської правди" раніше пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.
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