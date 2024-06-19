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До фінального комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 19 червня 2024, 12:40
До фінального комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда
фото: getty images

До фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, "Європейська правда"

Деталі: Жовква зазначив, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.

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"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", – зауважив Жовква.

Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.

Водночас днями свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія, а також Руанда.

ВІДЕО ДНЯ

У матеріалі "Європейської правди" раніше пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії

Теми: війнаШвейцаріяпереговоримир
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