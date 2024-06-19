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У Раді працюють над законопроєктом, щоб працівників ОПК не мобілізували під час оновлення даних у ТЦК – Костенко

Ангеліна СтрашкуличСереда, 19 червня 2024, 15:06
У Раді працюють над законопроєктом, щоб працівників ОПК не мобілізували під час оновлення даних у ТЦК – Костенко
фото: Facebook/Роман Костенко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки працює над законопроєктом про захист працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) від мобілізації під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП.

Джерело: секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос") у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання. Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних".

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Деталі: Наразі проєкт закону перебуває на стадії напрацювання в оборонному парламентському комітеті. Тому Костенко не прогнозує, коли саме документ зареєструють у парламенті. 

Передісторія: 

Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, на початку червня закликали владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.

Теми: Верховна РадамобілізаціяТЦК
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