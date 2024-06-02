На окупованих територіях Запорізької області росіяни інвентаризують сільгоспземлі – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство сільського господарства, створене росіянами.

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Більше того, вказують у ЦНС, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють.

Дослівно: "І вже не має значення, чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.

Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося"".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Спротив повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни придумали процедуру так званої "націоналізації" нерухомості українців.