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Росіяни придумали, як "націоналізувати" майно українців на ТОТ Запорізької області – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 27 травня 2024, 03:20
Росіяни придумали, як націоналізувати майно українців на ТОТ Запорізької області – спротив
ілюстративне фото zp.vgorode.ua

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни придумали процедуру так званої "націоналізації" нерухомості українців.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Тепер росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам".

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Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що згідно із затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарним" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

Дослівно: "Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності.

Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста, не зможе цього зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло".

Теми: окупаціяЗапорізька областьРосіянерухомість
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