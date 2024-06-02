Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони назвало рекордними втрати окупантів у травні

Ольга Глущенко Неділя, 2 червня 2024, 06:02
Міноборони назвало рекордними втрати окупантів у травні
ілюстрація Міноборони України

За даними Міністерство оборони України, українські військові ліквідували у травні 38 940 російських окупантів, і це найвищим місячним показником з початку війни.

Джерело: Міноборони України у мережі Х

Дослівно: "38 940 – втрати російських військових у травні 2024 року.

Реклама:

Це найвищий місячний показник з початку повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо: За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб, що, вірогідно, є відображенням виснажливого наступу, який Росія та продовжує вести на широкому фронті.

Теми: втрати у війнівійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
втрати у війні
Росіяни втратили за добу ще понад тисячу солдатів і 25 танків
Розвідка Британії: Втрати РФ у війні досягли 500 тисяч осіб через виснажливий наступ
В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: