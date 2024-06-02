Міноборони назвало рекордними втрати окупантів у травні
Неділя, 2 червня 2024, 06:02
За даними Міністерство оборони України, українські військові ліквідували у травні 38 940 російських окупантів, і це найвищим місячним показником з початку війни.
Джерело: Міноборони України у мережі Х
Дослівно: "38 940 – втрати російських військових у травні 2024 року.
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Це найвищий місячний показник з початку повномасштабного вторгнення".
Нагадаємо: За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб, що, вірогідно, є відображенням виснажливого наступу, який Росія та продовжує вести на широкому фронті.