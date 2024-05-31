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Розвідка Британії: Втрати РФ у війні досягли 500 тисяч осіб через виснажливий наступ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 травня 2024, 12:58
Розвідка Британії: Втрати РФ у війні досягли 500 тисяч осіб через виснажливий наступ
Фото: Getty Images

За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб, що, вірогідно, є відображенням виснажливого наступу, який Росія та продовжує вести на широкому фронті.

Джерело: розвідувальний огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни 31 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як відзначили британські оглядачі, у 2024 році російські втрати залишилися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку повномасштабної війни.

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Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції, оцінюють у британському Міноборони. Як наслідок, Росія застосовує дрібномасштабні, але витратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону.

Росія продовжує набирати додаткові сили для підтримки такого підходу. Однак потреба в постійному поповненні особового складу на передовій майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 травня дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян заявив, що втрати російських сил перевищили 465 тисяч військових.
  • Генштаб Збройних Сил України 31 травня називав число втрат російських сил у понад 507 тисяч.
  • Згідно з оцінками НАТО, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.

Теми: Росіявтрати у війні
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