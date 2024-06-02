КНДР відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї, фото: Yonhap

Північна Корея відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що виявив близько 600 повітряних куль, які перелетіли через військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і впали в Сеулі та прилеглій провінції Кьонгі.

Реклама:

За даними JCS, ці кулі містили різне сміття, зокрема недопалки, папір і пластикові пакети.

JCS порадив людям не торкатися цих об'єктів і повідомляти про них у найближчі військові або поліцейські органи, попередивши про можливу небезпеку від повітряних куль.

Військові не збивали повітряні кулі, оскільки не виключали можливість того, що вони можуть містити токсичні хімікати.

ВІДЕО ДНЯ

Міська влада Сеула також заявила в неділю, що буде цілодобово працювати центр з надзвичайних ситуацій для реагування на подібні об'єкти.

фото: Yonhap

куля зі сміттям з КНДР, фото: Yonhap

Що передувало: Північна Корея в середу відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон.