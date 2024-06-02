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КНДР відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Ольга Глущенко Неділя, 2 червня 2024, 05:32
КНДР відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї, фото: Yonhap

Північна Корея відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що виявив близько 600 повітряних куль, які перелетіли через військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і впали в Сеулі та прилеглій провінції Кьонгі.

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За даними JCS, ці кулі містили різне сміття, зокрема недопалки, папір і пластикові пакети.

JCS порадив людям не торкатися цих об'єктів і повідомляти про них у найближчі військові або поліцейські органи, попередивши про можливу небезпеку від повітряних куль.

Військові не збивали повітряні кулі, оскільки не виключали можливість того, що вони можуть містити токсичні хімікати.

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Міська влада Сеула також заявила в неділю, що буде цілодобово працювати центр з надзвичайних ситуацій для реагування на подібні об'єкти.

 
фото: Yonhap
 
куля зі сміттям з КНДР, фото: Yonhap

Що передувало: Північна Корея в середу відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон.

Теми: КНДРПівденна Корея
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